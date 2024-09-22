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Haberler TFF 1.Lig

Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 12:30
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Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor - Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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