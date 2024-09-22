Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Şanlıurfaspor - Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Karagümrük maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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