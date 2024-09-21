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Haberler TFF 1.Lig

Amed SK - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan başladı. Amed SK ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 08:20
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Amed SK - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amed SK - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Amed SK ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed SK - Boluspor maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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