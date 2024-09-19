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Haberler TFF 1.Lig

Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 12:20
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Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı 20 Eylül Cuma günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MANİSA FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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