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Haberler TFF 1.Lig

ADANASPOR ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştıran futbol severler Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:10
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ADANASPOR ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2'de ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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