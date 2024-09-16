ADANASPOR ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2'de ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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