Sakarya siftah yaptı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nun zemin hazırlıklarının tamamlanamaması nedeniyle İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren gollerini 54. dakikada Emre Demir, 60. dakikada Andrade kaydetti. Sakaryaspor bu sezon ilk galibiyetini alırken, puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor, ligde gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.