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Haberler TFF 1.Lig

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. hafta maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 11:09 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 11:10
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Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2'de ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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