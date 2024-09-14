Bandırmaspor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 5. hafta maçında Bandırmaspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Amed SK maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii'de canlı yayınlanacak.

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