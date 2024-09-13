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Haberler TFF 1.Lig

İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 12:10
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İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

İstanbulspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 5. hafta maçında İstanbulspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Ümraniyespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii'de canlı yayınlanacak.

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