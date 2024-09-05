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Sol Bamba anıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da futbolcular antrenman öncesi hayatını kaybeden teknik direktörleri Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulundu. Geçtiğimiz hafta Manisa'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor'un 39 yaşındaki teknik direktörü Sol Bamba hastanede hayatını kaybetmişti. Keçiörengücü maçına hazırlanan futbolcular antrenman futbolcular, teknik direktörleri için saygı duruşunda bulunup isminin yazılı olduğu formalara çiçek bıraktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Sol Bamba anıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da futbolcular antrenman öncesi hayatını kaybeden teknik direktörleri Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulundu. Geçtiğimiz hafta Manisa'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor'un 39 yaşındaki teknik direktörü Sol Bamba hastanede hayatını kaybetmişti. Keçiörengücü maçına hazırlanan futbolcular antrenman futbolcular, teknik direktörleri için saygı duruşunda bulunup isminin yazılı olduğu formalara çiçek bıraktı.
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