DİĞER
Sol Bamba anıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da futbolcular antrenman öncesi hayatını kaybeden teknik direktörleri Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulundu. Geçtiğimiz hafta Manisa'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor'un 39 yaşındaki teknik direktörü Sol Bamba hastanede hayatını kaybetmişti. Keçiörengücü maçına hazırlanan futbolcular antrenman futbolcular, teknik direktörleri için saygı duruşunda bulunup isminin yazılı olduğu formalara çiçek bıraktı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.