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Futbol camiası yasta

Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba'nın ani vefatı, futbol dünyasını yasa boğdu. Alınan bilgiye göre, cenaze bugün İzmir'den Fransa'ya nakledilecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Futbol camiası yasta

Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba'nın ani vefatı, futbol dünyasını yasa boğdu. Alınan bilgiye göre, cenaze bugün İzmir'den Fransa'ya nakledilecek. 39 yaşında hayata veda eden Bamba'nın ani ölümü sonrası eşi Chole Elizabeth Bamba, Manisa'ya geldi. Elizabeth Bamba'nın isteği doğrultusunda, cenazenin İzmir'den direkt olarak Fransa'ya gönderileceği açıklandı. Sol Bamba'nın iki kızının da Fransa'da yaşadığı belirtildi. Bu arada, teknik adamın naaşı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Morgu'nda muhafaza ediliyor. Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Genel Menajer Cenk Karayel ve Futbol Federasyonu yetkilileri de Manisa'ya giderek aileye destek oldu.

BAK'TAN ANMA

Başta Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri Sol Bamba için başsağlığı mesajında bulundu. Öte yandan, bu hafta oynanan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

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