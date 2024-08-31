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Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 13:15 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:00
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Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor.Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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