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Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:22
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Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig

Pendikspor - Iğdırspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Iğdırspor maçı 1 Eylül TSİ 21.45'te başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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