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Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi futbolseverler araştırmalar yapıyorlar. Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan bu karşılaşma öncesi işte tüm detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:50
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Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı 1 Eylül 19.15'te oynanacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 2 ve tabii'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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