Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.