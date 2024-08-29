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Esenler Erokspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:56
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Esenler Erokspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Esenler Erokspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor - Gençlerbirliği maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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