İSTANBULSPOR ŞANLIURFASPOR CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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