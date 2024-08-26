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İSTANBULSPOR ŞANLIURFASPOR CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada İstanbulspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:01
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İSTANBULSPOR ŞANLIURFASPOR CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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