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BANDIRMA ÇORUM FK 0-0
TRENDYOL 1. Lig'in iddialı iki takımı Bandırma'da kozlarını paylaştı. Bandırmaspor'un oyun üstünlüğüyle geçilen maçta bordo-beyazlılar, tabelayı değiştirmedi ve karşılaşma golsüz sona erdi. Karadeniz ekibi, güçlü rakibinden deplasmanda puan almayı başardı. Bandırmaspor, ilk iki haftayı galibiyetle tamamladıktan sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı-siyahlılar ise üst üste 2. beraberliğini elde etti.
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