Haberler TFF 1.Lig

BANDIRMA ÇORUM FK 0-0

TRENDYOL 1. Lig'in iddialı iki takımı Bandırma'da kozlarını paylaştı. Bandırmaspor'un oyun üstünlüğüyle geçilen maçta bordo-beyazlılar, tabelayı değiştirmedi ve karşılaşma golsüz sona erdi. Karadeniz ekibi, güçlü rakibinden deplasmanda puan almayı başardı. Bandırmaspor, ilk iki haftayı galibiyetle tamamladıktan sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı-siyahlılar ise üst üste 2. beraberliğini elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BANDIRMA ÇORUM FK 0-0
TRENDYOL 1. Lig'in iddialı iki takımı Bandırma'da kozlarını paylaştı. Bandırmaspor'un oyun üstünlüğüyle geçilen maçta bordo-beyazlılar, tabelayı değiştirmedi ve karşılaşma golsüz sona erdi. Karadeniz ekibi, güçlü rakibinden deplasmanda puan almayı başardı. Bandırmaspor, ilk iki haftayı galibiyetle tamamladıktan sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı-siyahlılar ise üst üste 2. beraberliğini elde etti.
F.Bahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...
G.Saray'da sol bek operasyonu! Listede 2 isim var
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz'ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz'dan Karlov suikastına 'Namık' portresi
Beşiktaş'tan Reguilon operasyonu!
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 01:15
BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 01:14
Düello Pendik'in Düello Pendik'in 01:14
Potada dev davet Potada dev davet 01:12
F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! 01:12
Mourinho'dan hakem tepkisi! Mourinho'dan hakem tepkisi! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! 01:12
Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! 01:12
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:12
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:12
Fred'in dönüşü muhteşem oldu! Fred'in dönüşü muhteşem oldu! 01:12
Adana Demir 1 puanı 90+3'te kurtardı! Adana Demir 1 puanı 90+3'te kurtardı! 01:12