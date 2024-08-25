İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada İstanbulspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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