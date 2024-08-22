Kocaelispor - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kocaelispor - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 3. hafta maçında Kocaelispor ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Erzurumspor maçı 23 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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