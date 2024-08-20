Kocaelispor, lige fırtına gibi giriş yaptı... Hedefini Süper Lig olarak belirleyen yeşil-siyahlılar, bu doğrultuda birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Yıllardır süren Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Körfez ekibinin yaptığı transferler de nokta atışı oldu... Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Pedrinho, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı ve Marcao gibi isimlerle sezona başlandı.

6 PUANI TOPLADI

Süper Lig tecrübesi olan isimlerle kadrosunu güçlendiren körfez ekibi, ligin ilk maçında Gençlerbirliği'ni ve ikinci haftasında da Pendikspor'u 2-1'lik sonuçlarla geçti. Bu iki maçta da goller yeni transferler; Marcao, Barış Alıcı ve Ryan Mendes'ten (2) geldi. Iğdır FK ve Bandırmaspor'la birlikte ligin ilk iki maçını kazanan üç ekipten biri olan Kocaelispor, Cuma günü ise Erzurum FK'yı konuk edecek. Hedef yine üç puan.

10 NUMARA ALINACAK

Bu sezon kadrosuna 14 yeni ismi katarak büyük sükse yapan Kocaelispor'da transfer perdesi kapanmadan takıma en az bir takviye daha yapılacak. Yeşil-siyahlıların 10 numara bölgesine bir oyuncu aradığı öğrenildi. Bu bölgede sadece Caktas var. Ancak yönetim, daha kariyerli bir ismi kısa süre içinde takıma kazandırmak istiyor.