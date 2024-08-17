Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 2. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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