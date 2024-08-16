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Manisa FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 09:52
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Manisa FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 2. hafta maçında Manisa FK ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Sakaryaspor maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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