Kutlamaya devam

Trendyol 1. Lig'de sezona 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan, şampiyonluk adaylarından Kocaelispor'da galibiyet golünü atan yeni transfer Brezilyalı Marcao, iddialı konuştu. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla oynadığı futbolla dikkat çeken 30 yaşındaki Sambacı, "İkinci yarıda oyuna girip katkı sağladığım için çok mutluyum. Bunu taraftarımızın önünde yapmak ayrı bir motivasyon oldu. Üzerimizde ilk maçın verdiği bir gerginlik vardı ancak bunu atlatarak başardık" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSIMI ARTTIRACAĞIM

Gençlerbirliği maçında Kocaelispor 1-0 yenikken ikinci yarıda oyuna giren ve galibiyet golünün altına imza atan tecrübeli santrfor, performansını yükselteceğinin sözünü verdi. Marcao, "Günden güne daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Ben de en iyi halimi göstermek için çalışmalarıma devam edeceğim. Bu konuda hocalarıma olan güvenim tam. Taraftarımızla maç sonu kutlama yapmaktan çok keyif aldım. Bundan sonra da birlikte çok fazla kutlama yapacağımıza da inanıyorum" diye umut dağıttı.

8 NUMARA VE STOPER GELECEK

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, transfer müjdesi verdi. Başkan Durul, "Eksiklerimizi biliyoruz. Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın istediği son iki transferi tamamlamak için bu hafta yoğun mesai harcayacağız. 8 numara ve stoper pozisyonlarına yapılacak transferler için görüşüyoruz" dedi.