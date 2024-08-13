Igdır’da 3 imza

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, üç futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Yeşil-beyazlılar, Kuşadasıspor'dan 18 yaşındaki 10 numara Ali Yiğit Özten, Yunanistan'ın Panserraikos takımında forma giyen 26 yaşındaki Sırp santrfor Kosta Aleksic ve Altınordu'dan 23 yaşındaki sol bek Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı. Özten'le 3+1, Aleksic ve Esendemir'le 3'er yıllık imza atıldı.

DAHA FARKLI OLACAK

Sezona Bolu galibiyetiyle başlayan Iğdır'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, umut dağıttı. Koşukavak, "13 transferimiz var. İnşallah ilerleyen haftalarda daha farklı Iğdır izleteceğiz" diye konuştu.