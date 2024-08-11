Akdeniz'de sessizlik

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarısı Antalyaspor'un atak üstünlüğüyle geçilen maçta Akrepler, Erdoğan ve Güray'la girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Göztepe'nin tek atağında ise Sangare'nin ortasında Romulo'nun sert vuruşu kaleci Piric'ten döndü ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

VAR'A TAKILDI

İkincİ yarıda 47'de Güray'ın attığı gol, Djenepo'nun elle oynaması nedeniyle VAR'dan iptal edildi. 78'de Tijanic'in kornerinde Helton'un kafasını Piric kurtardı. 79'da bu sefer Güray'ın füzesini Arda iki hamlede kontrol etti. 90+2'de Kubilay'ın hızlı kullandığı taç atışında topu alan Tijanic çok sert vurdu, top yan ağlarda kaldı ve maç başladığı gibi golsüz tamamlandı.

KONYA PAŞA!

Süper Lig'de geçen sezonun flaş ekibi Kasımpaşa, ligde kalmayı son hafta garantileyen Konyaspor'u ağırladı. Konya ekibi 7'de yeni transferi Pedrinho'nun frikikten attığı jeneriklik füzeyle öne geçti. 43'te Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, ikinci sarı karttan kırmızıyla ihraç edildi. Uğurlu sahadan çıkarken Konya kulübesiyle tartıştı.

ASİST KALECİDEN

İkinci yarısı gol düellosu şeklinde geçen maçta 47'de kaleci Gianniotis'in uzun pasında Da Costa eşitliği sağladı. 51'de Pedrinho'nun köşe vuruşu direkten dışarı çıktı. 74'te Winck, kafayla Paşa'yı öne geçirdi. Son 10 dakikada ise Konyaspor şov vardı. 81'de Aleksic, beraberliği sağladı. 89'da da Umut Nayir, kafayla Anadolu Kartalı'na galibiyeti getiren golü attı: 3-2.

GAZİANTEP FK'DE 3 İMZA BİRDEN

G.Antep'ten transfer şov. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon kiralık olan 26 yaşındaki Rumen orta saha Sorescu ve 25 yaşındaki ön libero Ogün Özçiçek ile 3, 29 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'le 1 yıllık imza attı.

ANTALYASPOR GAİCH'İ İSTİYOR

Golcü arayan Antalyaspor, geçen sezon Ç.Rize'de kiralık oynayan Gaich'in peşinde. Rus ekibi CSKA Moskova'yla görüşmelerini sıklaştıran Akrepler, 25 yaşındaki Arjantinli forvet için tüm şartlarını zorluyor.

KRAL BOUPENDZA SÜPER LİG YOLUNDA

Hatayspor'da gol kralı olan Boupendza'ya Süper Lig'den iki talip çıktı. ABD'de MLS ekibi Cincinnati'den ayrılma aşamasına gelen 27 yaşındaki Gabonlu santrforu, Kasımpaşa ve Göztepe'nin istediği öğrenildi.

SAMSUNSPOR'UN KOZU MARİUS

Samsunspor'un bugün Beşiktaş karşısında en önemli kozu Mouandilmadji olacak. 26 yaşındaki Çadlı forvet, geçen sezon ligde 30 maçta 9 gol atarak, takımının ligde kalmasında büyük bir pay sahibi olmuştu.

KÖRFEZ'DEN GERİ DÖNÜŞ

Kocaelıspor, seyircisi önünde 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı... Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, 31. dakikada Gökhan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi Kocaelispor'da 49'da eşitliği sağlayan Barış Alıcı, 57'de Marcao'ya yaptığı asistle maça damgasını vurdu. Körfez haftaya Pendik deplasmanına çıkarken, Gençlerbirliği ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.

YENİ MALATYA MAÇA ÇIKMADI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakları saklı kalmak kaydıyla Trendyol 1. Lig'den çekilme talebi kabul görmeyen Yeni Malatyaspor, dün Ümraniye Stadı'nda oynayacağı Pendikspor maçında sahaya çıkmadı. Pendiksporlu futbolcular ve hakemler 5 dakika bekledikten sonra soyunma odasına geri döndü. Böylece İstanbul ekibi Trendyol 1. Lig' e 3 puanla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, maça çıkmayan takım hükmen mağlup sayılır ve ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. İkinci kez aynı eylemin gerçekleşmesi halinde ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve Yeni Malatyaspor'la oynayacak diğer takımlar sezon boyunca hükmen galip gelmiş sayılırlar.

ADANA'DAN GÜZEL START

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'u ağırlayan Adanaspor, sezona 3 puanla başladı: 2-1. Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri; Metehan Altunbaş ve Amadou Ciss kaydetti. Esenler Erokspor'un şeref sayısı ise Sefa Narin'den geldi. Bu sonuçla birlikte Adanaspor, lige 3 puanla başladı. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor, 1. Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı. Gelecek hafta Adanaspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyapsor'u konuk edecek.

BOĞA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Süper Lig'den düşen İstanbulspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 yendi. Boğalar, 15'te Emir'le öne geçti. Ege temsilcisi 25'te Kadir'le beraberliği sağladı. 44'te Muammer, ilk yarı skorunu belirledi: 2-1. 2. yarıya golle başlayan İstanbul ekibi, 52'de bir kez daha Muammer'le farkı ikiye çıkardı. Manisa 83'te penaltıdan skoru 3-2 yaptı ancak kalan süre yetmedi ve Boğalar, sezona galibiyetle başladı.