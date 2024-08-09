1.Lig'de sezon başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu bugün yapılacak Sakaryaspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle İstanbul'da yapılacak Sakaryaspor-Keçiörengücü maçı, Pendik Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den yayınlanacak. Normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan ekipler doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak son takım ise normal sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayacak ekiplerin katılımıyla düzenlenecek play-off etabında belirlenecek.

14 İLDEN 20 TAKIM VAR

Normal sezonu son 4 sırada bitiren takımlar TFF 2. Lig'e düşecek. Bu sezon Trendyol 1. Lig'in yeni takımları E.Erok, Amed ve Iğdır FK oldu. 1. Lig'de 13 takım, şehirlerinin temsilcisi olacak. Adana'dan Adanaspor, Iğdır'dan Iğdır FK, Diyarbakır'dan Amed, Bolu'dan Boluspor, Çorum'dan Çorum FK, Erzurum'dan Erzurumspor FK, Kocaeli'den Kocaelispor, Manisa'dan Manisa FK, Sakarya'dan Sakaryaspor, Şanlıurfa'dan Şanlıurfaspor, Bandırma'dan Bandırmaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor yer alacak.