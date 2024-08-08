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Mijo Caktas Kocaelispor’da

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Sivasspor'dan Hırvat orta saha Mijo Caktas'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Mijo Caktas Kocaelispor’da

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Sivasspor'dan Hırvat orta saha Mijo Caktas'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon devre arasında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 13 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

ALPER ULUDAĞ SAKARYASPOR'DA

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Ankaragücü'nden sol bek Alper Uludağ'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde geçiren 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 10 karşılaşmada boy gösterirken, 1 kez rakip ağları havalandırdı.

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