Mijo Caktas Kocaelispor’da

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Sivasspor'dan Hırvat orta saha Mijo Caktas'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon devre arasında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 13 maçta 1 gol sevinci yaşadı.
ALPER ULUDAĞ SAKARYASPOR'DA
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Ankaragücü'nden sol bek Alper Uludağ'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde geçiren 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 10 karşılaşmada boy gösterirken, 1 kez rakip ağları havalandırdı.