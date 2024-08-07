Erokspor transferde gaza bastı

Trendyol1. Lig'in yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'un transfer çalışmaları hızlandı. Yeşil sarılı ekip, ilk olarak Süper Lig kulüplerinden Başakşehir'de forma giyen Francis Nzaba ve Berkay Aydoğmuş'u kiralık olarak renklerine bağlamak için harekete geçti. İki yıldız futbolcu için Başakşehir ile her konuda anlaşma sağlandı.

FERNANDES HAMLESİ

Esenler Erokspor, transferde çalışmalarına ara vermeden devam ederken son olarak Adanaspor forması giyen Junior Fernandes ile anlaşmaya vardı. Adanaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde 36 yaşındaki hücumcu kanat ile görüşmeler olumlu geçti. Fernandes daha önce ülkemizde Manisa FK, Alanyaspor ve Başakşehir'de de oynamıştı.