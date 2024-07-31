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Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı belli oldu. İşte haberin detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 16:53
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Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 5 hafta programı şöyle:

1. HAFTA

9 Ağustos Cuma:

21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Stat belli değil)

21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

11 Ağustos Pazar

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)

21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2. HAFTA

16 Ağustos Cuma:

21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)

17 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)

19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Stat belli değil)

19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Stat belli değil)

19.15 Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Stat belli değil)

3. HAFTA

23 Ağustos Cuma:

21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

24 Ağustos Cumartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği (Stat belli değil)

19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat belli değil)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stat belli değil)

21.45 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 İstanbulspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

4. HAFTA

30 Ağustos Cuma:

21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği (Stat belli değil)

21.00 Manisa FK-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

21.45 Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

1 Eylül Pazar:

19.15 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Stat belli değil)

19.15 Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Stat belli değil)

5. HAFTA

13 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

14 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportlif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çorum FK (Stat belli değil)

19.00 İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)

15 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Stat belli değil)

16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat belli değil)

19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

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