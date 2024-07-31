Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 5 hafta programı şöyle:
1. HAFTA
9 Ağustos Cuma:
21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Stat belli değil)
21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)
21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)
11 Ağustos Pazar
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)
21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
2. HAFTA
16 Ağustos Cuma:
21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)
17 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)
19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazar:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Stat belli değil)
19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Stat belli değil)
19.15 Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)
21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Stat belli değil)
3. HAFTA
23 Ağustos Cuma:
21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
24 Ağustos Cumartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği (Stat belli değil)
19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat belli değil)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stat belli değil)
21.45 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)
21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)
26 Ağustos Pazartesi:
21.00 İstanbulspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
4. HAFTA
30 Ağustos Cuma:
21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği (Stat belli değil)
21.00 Manisa FK-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
21.45 Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
1 Eylül Pazar:
19.15 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Stat belli değil)
19.15 Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Stat belli değil)
5. HAFTA
13 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportlif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çorum FK (Stat belli değil)
19.00 İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)
15 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Stat belli değil)
16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat belli değil)
19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)