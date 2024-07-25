Haberler TFF 1.Lig Hoş rekabet olsun

Hoş rekabet olsun

Fikstür çekiminde konuşan TFF yöneticisi Mecnun Otyakmaz, “İnşallah kazasız, belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hoş rekabet olsun

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine; TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Lale Cander, Zehra Neşe Kavak, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Murat Şahin, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve yöneticileri katıldı. Trendyol 1. Lig fikstür çekiminin ardından konuşan Mecnun Otyamkaz, "Bugün Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız, belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TFF GÖREV DAĞILIMI YARIN

Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulunda görev dağılımının yarın yapılacak toplantıyla belli olacağını söyledi. Otyakmaz, "Çok acil alınması gereken kararlar vardı. İlk toplantıyı yaptık ve orada önemli kararlar aldık. Görev dağılımında acele etmedik, icra kurulu oluşturduk. Acil sorunları hallettikten sonra cuma günkü (yarın) toplantıda görev dağılımı belli olacak" dedi.

G.Saray Portekizli yıldızı listesine aldı!
F.Bahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...
DİĞER
Alan’da büyük ödül heyecanı
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar'dan çok özel açıklamalar
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan yıldızlarıyla kazandı Aslan yıldızlarıyla kazandı 01:09
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum Okan Buruk: Taraftarımızın yanımızda olmasını istiyorum 01:00
Sağ bekte işlem tamam Sağ bekte işlem tamam 00:51
Konya berabere: 1-1 Konya berabere: 1-1 00:45
Metin, Pazar’da Metin, Pazar’da 00:45
Daha Eski
Çayeli’nde 3 imza Çayeli’nde 3 imza 00:44
Çuvalla gol atar! Çuvalla gol atar! 00:42
Taraftara mesaj var Taraftara mesaj var 00:41
Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! 00:36
Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! 00:36
Bir dönem sona erdi! Bir dönem sona erdi! 00:36