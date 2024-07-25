Hoş rekabet olsun

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine; TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Lale Cander, Zehra Neşe Kavak, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Murat Şahin, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve yöneticileri katıldı. Trendyol 1. Lig fikstür çekiminin ardından konuşan Mecnun Otyamkaz, "Bugün Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız, belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TFF GÖREV DAĞILIMI YARIN

Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulunda görev dağılımının yarın yapılacak toplantıyla belli olacağını söyledi. Otyakmaz, "Çok acil alınması gereken kararlar vardı. İlk toplantıyı yaptık ve orada önemli kararlar aldık. Görev dağılımında acele etmedik, icra kurulu oluşturduk. Acil sorunları hallettikten sonra cuma günkü (yarın) toplantıda görev dağılımı belli olacak" dedi.