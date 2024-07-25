Haberler TFF 1.Lig Çorum’da 8. imza Kadir Seven’den

Çorum’da 8. imza Kadir Seven’den

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Çorum FK, transferde şov yapıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Çorum’da 8. imza Kadir Seven’den

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Çorum FK, transferde şov yapıyor. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'dan Cezayirli orta saha Boudjemaa, Sakaryaspor'dan Kongolu Kasongo, Tuzla'dan santrfor Ahmethan Köse, Karşıyaka'dan santrfor Batuhan Kuru, 1461 Trabzon'dan orta saha Tunahan Ergül, Menemen'den Erhan Kara ve Alanya Kestel'den stoper Berkay Arı'nın ardından Giresunspor'dan stoper Kadir Seven'i de kadrosuna kattı. 21 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlılarla çıktığı 44 karşılaşmada 2 asist katkısı sağladı. Futbola Karabükspor altyapısında başlayan genç stoper, 5000 Evler ve Orduspor 1967 formalarını da giydi.

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