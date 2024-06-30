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Kocaelispor Appindangoye'i transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan savunma hattına takviye geldi. Yeşil-siyahlılar, son olarak Sivasspor'da forma giyen tecrübeli stoper Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 17:52
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Kocaelispor Appindangoye'i transfer etti!

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Appindangoye'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Aaron Appindangoye arasında ön protokol imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere şehrimize gelecektir. Hoş geldin Appindangoye." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 32 maçta takımına 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

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