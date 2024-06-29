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TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Oğuz resmen Kocaelispor'da!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Konyaspor'da forma giyen Ahmet Oğuz'u transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 17:06
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TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Oğuz resmen Kocaelispor'da!

Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı. Kocaeli temsilcisi, son olarak Konyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Recep Durul ile Teknik Asbaşkan Osman Çakır katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Oğuz, "Bu köklü camianın bir ferdi olmak beni çok mutlu ediyor. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu iyi biliyoruz ve bunun için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte sezon sonu o kupayı bu şehre getireceğiz" dedi.

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