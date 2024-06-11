Haberler TFF 1.Lig Kasongo'yu istedi

Kasongo'yu istedi

Transfer listesini veren Amed SK’nin yeni patronu Ersun Yanal, Sakarya’dan ayrılacak Kasongo’yu ilk sıraya yazdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Kasongo'yu istedi

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor'un başına gecen Ersun Yanal, ilk transfer talebi forvet hattı icin yaptı. Tecrubeli teknik adam, ligin dikkat ceken isimlerinden Kabongo Kasongo'yu takımında gorme talebini iletti. Sakaryaspor forması giyen ve sozleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncuyla ilk goruşme yapıldı. Demokratik Kongolu forvet, Amed forması giymeye sıcak bakıyor. Boluspor ve Sakaryaspor formalarıyla başarılı olan Kasongo kariyerine Turkiye'de devam etmeyi planlıyor. Bir onceki yıl 27 macta 19 gol atan tecrubeli santrfor, gecen sezonu ise 30 macta 8 golle tamamlamıştı.

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