Haberler TFF 1.Lig Süper Kocaeli

Süper Kocaeli

1. Lig'de Çorum FK'ye play-off'ta elenip Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Kocaelispor, 9 Haziran'da Seçimli Genel Kurul yapacak. Kongrenin hemen ardından transfer çalışmaları yapılacak. Mevcut başkan Recep Durul ve ekibi, göreve gelmeleri durumunda vakit kaybetmeden çalışmalarına hız verecek. Önceliğini iki sezondur büyük sorun yaşadığı forvet bölgesi olarak belirleyen komite, görüşmelere devam ediyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Süper Kocaeli

1. Lig'de Çorum FK'ye play-off'ta elenip Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Kocaelispor, 9 Haziran'da Seçimli Genel Kurul yapacak. Kongrenin hemen ardından transfer çalışmaları yapılacak. Mevcut başkan Recep Durul ve ekibi, göreve gelmeleri durumunda vakit kaybetmeden çalışmalarına hız verecek. Önceliğini iki sezondur büyük sorun yaşadığı forvet bölgesi olarak belirleyen komite, görüşmelere devam ediyor

SÜPER LİG'DEN 3 İSİM VAR

Körfez ekibi, transfer çalışmaları kapsamında Trendyol Süper Lig'de forma giyen üç isimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimler arasında 4 Büyükler'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen bir futbolcunun da bulunduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlılarda yabancı bir kaleci transferi de gündemde.

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