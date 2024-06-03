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Ban-Ban'da Mustafa Gürsel sesleri
Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor'da yeni sezon öncesinde teknik adam arayışı başladı. Yusuf Şimşek'le yollarını ayıran Bandırma ekibinde teknik direktörlük görevi için en güçlü aday Mustafa Gürsel oldu. 49 yaşındaki Gürsel, teknik direktörlük kariyerinde Bandırmaspor, Ümraniye ve Kocaelispor'da görev aldı. 2021-22'de Bandırmaspor'a Play-Off'ta final oynattı.
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