Yarı final baslıyor

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK bugün Çorum'da karşılaşacak. TRT Spor'dan saat 20.00'de yayınlanacak Çorum Şehir Stadı'ndaki kritik maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Bir önceki turda Bodrum, Bolu'yu, Çorum da Kocaeli'yi eledi. Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde, normal sezon 3. tamamlayarak direkt finale yükselen Sakaryaspor ile karşılaşacak. Final, tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak
AVANTAJ PEŞİNDEYİZ
Bodrum FK, Çorum'dan avantajlı skorla dönüp rövanşta turu geçmek istiyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "İlk maçı doğru şekilde bitirip avantajlı gelmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
ÇORUM KEYİFLİ
Kocaelı'yi eleyerek yarı finale kalan Çorum'da moraller zirve yaptı. Bugün Bodrum karşısında rövanş için avantajlı isteyen kırmızı-siyahlılarda futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.