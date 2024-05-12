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Derbi Tatanga’nın

Sakaryaspor, Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti ve sezonu üçüncü bitirip, direkt play-off finaline kaldı... Yeşil-Siyahlılar, artık 30 Mayıs’taki rakibini bekliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Derbi Tatanga’nın

Trendyol 1.Lig'in son haftasındaki Körfez derbisini kazanan Sakaryaspor oldu. Ezeli rakibi Kocaelispor'a konuk olan yeşil-siyahlılar, renkdaşı karşısında harika oyununu muhteşem bir galibiyetle taçlandırdı ve direkt play-off finaline kaldı. Süper Lig'e bir adım uzaklıkta olan Sakaryaspor'un rakibi 20-24 Mayıs'ta oynanacak olan play-off yarı finalinden sonra belli olacak.

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Kocaelispor ise 25 bin taraftarının önünde Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olarak üçüncülük şansını kaybetti ve playoff'ta Çorum FK'nın rakibi oldu. Körfez temsilcisi, 16 Mayıs'ta deplasmanda oynanacak olan maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek. İki takımın 30 Nisan'daki play-off finalinde yeniden karşılaşma şansı var. Maç sonu taraftarların futbolculara da tepkileri vardı.

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