Derbi Tatanga’nın

Trendyol 1.Lig'in son haftasındaki Körfez derbisini kazanan Sakaryaspor oldu. Ezeli rakibi Kocaelispor'a konuk olan yeşil-siyahlılar, renkdaşı karşısında harika oyununu muhteşem bir galibiyetle taçlandırdı ve direkt play-off finaline kaldı. Süper Lig'e bir adım uzaklıkta olan Sakaryaspor'un rakibi 20-24 Mayıs'ta oynanacak olan play-off yarı finalinden sonra belli olacak.

RAKİP ÇORUM

Kocaelispor ise 25 bin taraftarının önünde Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olarak üçüncülük şansını kaybetti ve playoff'ta Çorum FK'nın rakibi oldu. Körfez temsilcisi, 16 Mayıs'ta deplasmanda oynanacak olan maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek. İki takımın 30 Nisan'daki play-off finalinde yeniden karşılaşma şansı var. Maç sonu taraftarların futbolculara da tepkileri vardı.