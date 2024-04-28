Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor!

Süper Lig'e 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetiyle 2 yıl sonra dönmeyi garantileyen Göztepe'de oyuncular basın toplantısında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'a sulu kutlama yaptı. Maç sonu basın toplantısında Stoilov açıklama yaptığı sırada toplantı odasını basan sarı-kırmızılı futbolcular, suya boğdukları Bulgaristanlı hocayı şampiyonluk şarkıları söyledi. Tecrübeli teknik adam futbolcuların sürprizinin ardından toplantıya ıslak bir şekilde devam etti.

Süper Lig'e bitime 2 maç kala çıktıkları için mutlu olduğunu söyleyen Stoilov, "Çok mutluyum çünkü buraya tek sebep için tek hedefle geldim o da Süper Lig'e çıkmaktı. Bu büyük kulüp taraftarıyla, tesisleriyle, organizasyonuyla Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Göztepe, Türkiye'de futboluyla keyif veren Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte belki 3 kulüpten bir tanesi. Çok iyi bir oyuncu grubumuz vardı. Çok çalıştılar. İki inanılmaz kaptanımız İsmail ve Atınç karakterleriyle takıma çok iyi liderlik ettiler. Özellikle Atınç oynamamasına rağmen gördüğüm en iyi profesyonellerden biriydi. Takıma liderlik etti. Kimse bireysel olarak kendisini düşünmedi sadece kulübü düşündü. Taraftarlarımızı tebrik etmek, onlara teşekkür etmek istiyorum hep yanımızda oldular" açıklamasını yaptı.

"BU KULÜP SÜPER LİG'DE OLMAYI HAKEDİYOR"

Bu kulüp, bu taraftar ve bu şehir Süper Lig'de olmayı hak ediyor diyen Stanimir Stoilov, "Taraftarımızdan seneye de bizi Süper Lig'de her zaman desteklemelerini istiyorum. Seneye Süper Lig'de taraftarımızın için elimizden gelenin en iyisini yaparak en iyi performansımızı göstereceğiz. Tüm kulüp çalışanlarına, bu kulüp için emek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes büyük bir mücadele gerçekleştirdi. Aynı zamanda özellikle Rasmus Ankersen, Ivan Mance ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Bana her zaman ilk andan beri güven verdiler. Bu büyük kulübün Süper Lig'de olmasını istiyordum, bunu başardığımız için çok mutluyum" dedi.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE DAHA AGRESİF GÖZTEPE YARATMAYA ÇALIŞTIK"

Göztepe taraftarı hakkında yorumlarda bulunan Stoilov, "Bugüne kadar çok kupa kazanmış, Şampiyonlar Ligi tecrübeleri yaşamış, finaller görmüş bir hocayım. Göreve geldiğimizde daha agresif, daha önde basan bir Göztepe yaratmaya çalıştık. Böyle hırslı taraftarı olan bir takımın agresif, baskılı oynaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar sadece taktiksel bir futbol izlemeye gelmiyorlar, hırslı bir takım izlemek istiyorlar. Biz onlara bunu verdik ve başarılı olduk" şeklinde konuştu.