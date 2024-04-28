Haberler TFF 1.Lig Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor!

Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor!

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:10 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor!

Süper Lig'e 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetiyle 2 yıl sonra dönmeyi garantileyen Göztepe'de oyuncular basın toplantısında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'a sulu kutlama yaptı. Maç sonu basın toplantısında Stoilov açıklama yaptığı sırada toplantı odasını basan sarı-kırmızılı futbolcular, suya boğdukları Bulgaristanlı hocayı şampiyonluk şarkıları söyledi. Tecrübeli teknik adam futbolcuların sürprizinin ardından toplantıya ıslak bir şekilde devam etti.

Süper Lig'e bitime 2 maç kala çıktıkları için mutlu olduğunu söyleyen Stoilov, "Çok mutluyum çünkü buraya tek sebep için tek hedefle geldim o da Süper Lig'e çıkmaktı. Bu büyük kulüp taraftarıyla, tesisleriyle, organizasyonuyla Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Göztepe, Türkiye'de futboluyla keyif veren Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte belki 3 kulüpten bir tanesi. Çok iyi bir oyuncu grubumuz vardı. Çok çalıştılar. İki inanılmaz kaptanımız İsmail ve Atınç karakterleriyle takıma çok iyi liderlik ettiler. Özellikle Atınç oynamamasına rağmen gördüğüm en iyi profesyonellerden biriydi. Takıma liderlik etti. Kimse bireysel olarak kendisini düşünmedi sadece kulübü düşündü. Taraftarlarımızı tebrik etmek, onlara teşekkür etmek istiyorum hep yanımızda oldular" açıklamasını yaptı.

"BU KULÜP SÜPER LİG'DE OLMAYI HAKEDİYOR"

Bu kulüp, bu taraftar ve bu şehir Süper Lig'de olmayı hak ediyor diyen Stanimir Stoilov, "Taraftarımızdan seneye de bizi Süper Lig'de her zaman desteklemelerini istiyorum. Seneye Süper Lig'de taraftarımızın için elimizden gelenin en iyisini yaparak en iyi performansımızı göstereceğiz. Tüm kulüp çalışanlarına, bu kulüp için emek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes büyük bir mücadele gerçekleştirdi. Aynı zamanda özellikle Rasmus Ankersen, Ivan Mance ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Bana her zaman ilk andan beri güven verdiler. Bu büyük kulübün Süper Lig'de olmasını istiyordum, bunu başardığımız için çok mutluyum" dedi.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE DAHA AGRESİF GÖZTEPE YARATMAYA ÇALIŞTIK"

Göztepe taraftarı hakkında yorumlarda bulunan Stoilov, "Bugüne kadar çok kupa kazanmış, Şampiyonlar Ligi tecrübeleri yaşamış, finaller görmüş bir hocayım. Göreve geldiğimizde daha agresif, daha önde basan bir Göztepe yaratmaya çalıştık. Böyle hırslı taraftarı olan bir takımın agresif, baskılı oynaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar sadece taktiksel bir futbol izlemeye gelmiyorlar, hırslı bir takım izlemek istiyorlar. Biz onlara bunu verdik ve başarılı olduk" şeklinde konuştu.

Mertens'ten G.Saraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular
Göztepe Süper Lig'e yükseldi!
DİĞER
Son dakika haberi: Yapay zeka sonraki 20 yılın şampiyonunu belirledi! Süper Lig için akılalmaz tahmin: İşte o liste...
Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu
İsmail Yüksek'ten kötü haber! İşte son durumu
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti!
Erzurum evinde Çorum'u devirdi!
💥Süper Loto çekildi! (28 Nisan)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! 20:19
Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! 20:15
Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! 20:10
Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! 20:07
Avcı'dan fikstür isyanı! Avcı'dan fikstür isyanı! 18:36
Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı 18:33
Daha Eski
Erzurum evinde Çorum'u devirdi! Erzurum evinde Çorum'u devirdi! 18:30
Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! 18:29
Kocaelispor evinde hata yapmadı! Kocaelispor evinde hata yapmadı! 18:25
Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI 18:25
Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! 18:20
Gol düellosunda kazanan Arsenal! Gol düellosunda kazanan Arsenal! 18:15