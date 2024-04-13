Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Şanlıurfaspor - Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE