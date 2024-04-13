Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:20
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Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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