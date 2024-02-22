Haberler TFF 1.Lig Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Altay ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 09:40
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Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Altay - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Altay ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Giresunspor maçı 23 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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