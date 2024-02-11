Bodrum’a fren

Trendyol 1. Lig'de son haftaların formda ekibi Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Özellikle ikinci yarıda rakip kalede birçok fırsat yakalayan ev sahibi ekip, bu pozisyonları değerlendiremedi. İstediği performansı sahaya yansıtamayan konuk ekipte ise 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Roshi, oyun dışında kaldı. Üst üste iki galibiyet alan Bodrumspor, bu beraberlikle puanını 39'a çıkarttı. Geçtiğimiz hafta Bandırmaspor karşısında aldığı galibiyeti bu deplasmanda taçlandırmak isteyen Sakaryaspor ise 37 puana yükseldi.