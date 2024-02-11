Haberler TFF 1.Lig Bodrum’a fren

Bodrum’a fren

Ligde son iki maçını kazanan yeşil-beyazlılar, evinde Sakaryaspor’a diş geçiremedi. Golsüz sona eren maçın ardından puanlar paylaşıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum’a fren

Trendyol 1. Lig'de son haftaların formda ekibi Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Özellikle ikinci yarıda rakip kalede birçok fırsat yakalayan ev sahibi ekip, bu pozisyonları değerlendiremedi. İstediği performansı sahaya yansıtamayan konuk ekipte ise 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Roshi, oyun dışında kaldı. Üst üste iki galibiyet alan Bodrumspor, bu beraberlikle puanını 39'a çıkarttı. Geçtiğimiz hafta Bandırmaspor karşısında aldığı galibiyeti bu deplasmanda taçlandırmak isteyen Sakaryaspor ise 37 puana yükseldi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid'de tam ilki yaşayacakken…
CHP'deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel 'kırmızı çizgi'yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Çakar'dan flaş hakem yorumu!
G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Asla takım oyuncusu değil"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı
İzmir'de gol sesi çıkmadı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Şubat rakamları
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de büyük alarm! F.Bahçe'de büyük alarm! 10:22
Warriors son saniye üçlüğü ile kazandı! Warriors son saniye üçlüğü ile kazandı! 10:19
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 10:14
Çakar'dan flaş hakem yorumu! Çakar'dan flaş hakem yorumu! 10:13
G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Asla takım oyuncusu değil" G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Asla takım oyuncusu değil" 09:11
Bugün kimin maçı var 11 Şubat? Bugün kimin maçı var 11 Şubat? 07:30
Daha Eski
Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! 01:10
Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! 01:09
Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! 01:05
Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! 01:04
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! 00:57
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! 00:57