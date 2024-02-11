Haberler TFF 1.Lig Altay’da ses yok

Altay’da ses yok

Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren siyah-beyazlılar, sahasında Erzurumspor ile berabere kaldı. Dört maçtır gol atamayan Altay tehlikeli bölgeden çıkamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Altay’da ses yok

Trendyol 1. Lig'de düşme potasından çıkmak isteyen Altay ile üst tarafa tutunmak isteyen Erzurum'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve iki takım 1'er puana razı oldu. 20'de Erzurum atağında Orhan'ın sol çaprazdan şutunda direğin dışına çarpan top yandan dışarı çıktı. 36'da Mustafa Akbaş'ın şutunda top savunmaya çarpıp korener çıktı ve devre 0-0 bitti.

ÜÇ ŞUT DİREĞE TAKILDI

64'te sağ kenardan kullanılan köşe vuruşunda Kuban ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 85. dakikada Erzurumspor'un sağ kenardan kullandığı kornerde savunmadan seken topa arka direkte Eren Tozlu kafayı vurdu, direğe çarpan top oyun alanına döndü. Ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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