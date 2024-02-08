Modric Eyüp’e

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya'nın büyük bir hayali var. Başkan Özkaya, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'i bir gün mutlaka takıma kazandırmayı hedefliyor. Özkaya "37, 38 veya 40 yaşında olsa da fark etmez. Bir gün mutlaka onu Eyüpspor'a transfer etmek istiyorum" dedi. Özkaya, kulüp yetkililerine de direktif vererek, Hırvat yıldızın menajerleriyle sürekli temasta olmalarını istedi. İspanyol devinden olası ayrılığı durumunda tecrübeli orta saha oyuncusuna resmi teklif gidecek. 38 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile kontratı sezon sonu bitiyor. Eyüpspor, Süper Lig'e çıktığı anda teklif yapılacak.