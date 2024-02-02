Bodrum'da seri zamanı

Süper Lig hedefiyle yola devam eden dördüncü sıradaki Bodrum FK, Ümraniyespor karşılaşmasına odaklandı. Yarın İstanbul'da kazanarak seri başlatmak isteyen yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın önemine vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Son haftada önemli ve kritik galibiyet aldık onu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta karşımızda oynadığı oyunla, bulunduğu yerin karşılığı olmayan bir takım olacak. Ümraniyespor takımı bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi, zor bir maç bizi bekliyor" sözlerini sarf etti.