Hodri meydan

Trendyol 1.Lig'de haftanın maçında Kocaelispor ile Eyüp, kozlarını paylaştı. Taraftarının gücünü arkasına alan Körfez, maça etkili başladı ve aradığı golü de 14'te Candeias ile buldu. Eyüpspor'un bu gole yanıtı ise çok gecikmedi. Caner Erkin'in pasında Bruno, 23'te maça yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

İKİNCİ SIRADA

İkinci yarıya ev sahibi ekip, Barış, Amaral değişikliği ile başladı. 46'da giren Portekizli, 69'da Tanque'ye ikinci golü attırdı. Eyüp, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince maç 2-1 sona erdi. Lider Eyüp'le aradaki puan farkını 9'a indiren Kocaelispor, ikinci sıraya yerleşti ve zirve iddiasını sürdürdü. Körfez ekibi ayrıca 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

90+5'TE ORTAM GERİLDİ

90+5'te Caner Erkin taç kullanmak için top istedi ancak top verilmedi. Sonrasında iki tane top sahaya atıldı. Sinirlenen Caner, topu tribünlere gönderdi. Kocaelisporlu taraftarlar, sahaya yabancı maddeler yağdırdı. Karşılaşmanın sonunda da iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.