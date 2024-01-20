Süper olacağız

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon final oynayan Bodrum FK, Pendikspor'a kaybederek üste tırmanamamıştı. Ege ekibinin hocası İsmet Taşdemir bu sezon hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Hem yetiştirici hem de yarışmacı bir takım olmanın peşinde koşuyoruz. Genç oyuncular almaya devam ediyoruz. Onlarla beraber Bodrum FK'yı da büyütüyoruz. Bu şekilde devam ederek, kolej havası yakalıyoruz. Kupadan şanssız şekilde elendik. Artık tamamen Süper Lig'e yükselmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ERZURUMSPOR İYİ TAKIM

İsmet Taşdemir şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta Erzurumspor ile karşılaşacağız. Rakibimiz 2 senedir ligde aynı hoca ile çalışıyor. Ne oynadığını bilen bir takım. Bunu sahaya yansıtmaya çalışan bir takım. Puanlarının silinmesi sebebiyle sıkıntılı bir konumda görünüyorlar ama bence iyi oynayan, iyi mücadele eden bir ekip. Bizde de 5 oyuncu sakat. Hiç kolay bir deplasman maçı olmayacak. İnşallah arzu ettiğimiz skor ve futbolla Bodrum'a geri döneriz. Süper Lig'e yükselmek için bu tip maçları almamız gerekiyor. Ben oyuncularıma güveniyorum"