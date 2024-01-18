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Giresunspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:40
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Giresunspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Giresunspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Giresunspor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Çorum FK maçı 19 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Giresunspor - Çorum FK maçı CANLI İZLE

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