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Ümraniyespor 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. İşte karşılaşmadan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 21:15
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Ümraniyespor 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

İŞTE KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

8. dakikada Muhammed'in pasında topla buluşan Yatabare'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdülsamet gole izin vermedi.

20. dakikada Emre Demir'in sol taraftan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bouali'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Yasin Güreler'in sol taraftan ortasında Yatabare'nin kafasından seken meşin yuvarlağı Amilton, kafa vuruşu ile filelere gönderdi. 0-1

45. dakikada Emre Demir'in sol kanattan yer ortasında herkesi geçen meşin yuvarlak Popov'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzeri sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

65. dakikada Yatabare'nin karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu kaleci çeldi. Pozisyonun devamında Kayode'nin sert şutunda kaleci Abdülsamet, sol kale direğinin dibinde yaptığı müdahale ile golü engelledi.

70. dakikada Sıraçhan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada sol taraftan Diniyev'in kullandığı köşe atışında altı pas çizgisi önünde topu önünde bulan Mustafa Eser, göğsü ile düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

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