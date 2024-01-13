Bandırmaspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18. hafta maçında Bandırmaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Erzurumspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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Bandırmaspor - Erzurumspor maçı CANLI İZLE